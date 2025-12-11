«Локомотив» сделал полузащитнику Баринову новое предложение по контракту

Московский футбольный клуб «Локомотив» предложил полузащитнику Дмитрию Баринову новый четырехлетний контракт, сообщает «Спорт-Экспресс». Срок действующего соглашения истекает в конце текущего сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Баринов в борьбе за мяч со спартаковцем Пабло Солари

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Дмитрий Баринов в борьбе за мяч со спартаковцем Пабло Солари

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно условиям улучшенного контракта, футболист будет получать самую большую зарплату в «Локомотиве». Как пишет «СЭ», клуб ждет ответ от игрока.

Ранее «Чемпионат» со ссылкой на источник сообщал, что Баринов отказался продлевать соглашение с командой: «В ''Локомотиве'' до последнего тянули с предложением нового контракта своему капитану, а когда переговоры начались, то Баринов уже решил, что точка невозврата пройдена». По данным портала, по окончании сезона полузащитник планирует перейти в столичный ЦСКА на правах свободного агента.

Дмитрию Баринову 29 лет. На протяжении всей карьеры он выступает за «Локомотив», в составе которого стал чемпионом России (2018), а также завоевал три Кубка (2017, 2019, 2021) и Суперкубок (2019) страны. За клуб полузащитник провел 274 матча во всех турнирах, забил 13 мячей и отличился 27 результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет €9 млн.

Таисия Орлова