ЦБ Турции снизил ключевую ставку с 39,5% до 38%

Центробанк Турции решил снизить ключевую ставку на 150 б. п., до 38%. Это связано с тем, что уровень инфляции в ноябре оказался ниже прогнозируемого, пояснил регулятор. При этом ЦБ сообщил, что продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики.

«Индикаторы за последний квартал указывают на то, что спрос продолжает поддерживать процесс дезинфляции»,— отмечается в пресс-релизе ЦБ.

Цель регулятора — замедлить инфляцию до 5%. По данным ЦБ, в ноябре годовая инфляция в Турции составила 31% против 32,8% в октябре.

