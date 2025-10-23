ЦБ Турции выбрал осторожность

Центральный банк Турции на заседании 23 октября снизил ключевую ставку до 39,5% с 40,5%. Сокращение на 100 базисных пунктов (б. п.) — менее заметное, чем на предыдущих заседаниях,— объясняется первым за 15 месяцев ускорением инфляции. В сентябре она, по данным Turkstat, составила 33,29% после 32,95% в августе. В целом регулятор, как следует из заявлений, уже не уверен в устойчивом снижении инфляции на горизонте ближайших месяцев из-за сохранения высоких инфляционных ожиданий населения.

ЦБ Турции на заседании 23 октября снизил ключевую ставку на 100 б. п., до 39,5%. Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics. В этот раз шаг снижения ставки оказался менее серьезным, чем в июле и сентябре,— тогда она была снижена на 300 б. п. и 250 б. п. соответственно.

Свое решение регулятор объяснил динамикой инфляции. В сентябре она выросла до 33,29% с 32,95% в августе, сообщили в статистическом институте страны Turkstat. В предыдущие 15 месяцев показатель снижался. Аналитики прогнозировали сентябрьское значение на уровне 32,5%. Наиболее заметный вклад в ускорение роста цен внесли услуги: в сентябре стоимость транспортных услуг выросла на 25,3% (в августе — 24,9%), образовательных — на 66,1% (60,9%). Цены производителей (индекс PPI) в Турции в прошлом месяце выросли на 26,6% — это максимальный показатель с января.

Турецкий ЦБ пока по-прежнему прогнозирует инфляцию на уровне 25–29% к концу этого года и 13–19% к концу следующего.

Целевой ориентир на 2025 год установлен на уровне 24%, на 2026-й — 16%. Впрочем, эти прогнозы, ожидают аналитики, скоро будут пересмотрены. Из заявлений главы Центробанка Фатиха Карахана следует, что уверенности в устойчивом замедлении инфляции в ближайшие месяцы у регулятора сейчас нет. Среди прочего это связано с по-прежнему высоким уровнем инфляционных ожиданий у населения — через год домохозяйства ждут инфляцию на уровне 54,1%, следует из данных ЦБ Турции. Доля тех, кто прогнозирует замедление роста цен, составляет 27,6%.

Некоторые аналитики между тем полагают, что к смягчению денежно-кредитной политики регулятор приступил слишком рано. Напомним, снижать ставку Центробанк начал в июле (см. “Ъ” от 25 июля) — после того как в июне инфляция составила минимальные с осени 2021 года 35,05%.

Кристина Боровикова