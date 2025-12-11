Антон Баков планирует построить завод по производству никеля на Урале

Свердловский бизнесмен Антон Баков планирует построить завод по производству никеля на севере Свердловской области. Предприятие может расположиться недалеко от города Серов, вблизи Еловского месторождения, рассказал он «Ъ-Урал».

По словам Антона Бакова, некоторые никелевые производства на Урале были закрыты из-за неэффективности технологий и убыточности. «Производство никеля остановилось не из-за отсутствия сырья, а из-за устаревшей дорогой технологии»,— пояснил он. Новый завод, благодаря запатентованной технологии, сможет выпускать продукцию по конкурентоспособным ценам. Господин Баков получил патент «Способ получения никелевого штейна из окисленной никелевой руды».

В настоящее время одна из основных задач — получение права на разработку Еловского месторождения. Он сообщил, что для организации аукциона с него потребовали внести взнос в размере 4 млрд руб. «Мы посчитали, что речь идет всего о 52 млн руб. и написали письмо в Роснедра на этот счет, но нам пока никто на него не ответил»,— рассказал господин Баков.

После нового года бизнесмен планирует обратиться к властям по данному вопросу.