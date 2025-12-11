Чернильный тыл

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об умном чехле SmartInk от компании Reetle.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reetle Фото: Reetle

Единственной, а потому самой яркой вспышкой отечественного мобильного производства, известной глобально, был проект YotaPhone. Смартфон, созданный почти полтора десятка лет назад, содержал любопытную концепцию — дополнительный дисплей на электронных чернилах на задней стороне. Технология E-Ink комфортна для глаз, крайне экономична и без проблем закрывает большое число взаимодействий владельца с его смартфоном.

Идея YotaPhone не выдержала конкуренции с лидерами рынка тех лет: Apple, Samsung, Sony, Nokia, HTC, LG, Lenovo и Fly. Даже заметно улучшенный дизайн второго поколения ситуацию не изменил. После стремительного заката проекта казалось, что идея второго экрана ушла в историю вместе с брендом. Но недавно случилось то, что я бы описал как реинкарнация. Компания Reetle запустила стартап SmartInk — «первый в мире хаб с электронными чернилами и искусственным интеллектом». За этой претенциозностью создателей довольно простая суть: это чехол для iPhone, у которого есть E-Ink дисплей и доступ к ИИ-инструментам через собственное приложение. Функциональность новинки во многом схожа с назначением дополнительного экрана в YotaPhone. Дисплей на электронных чернилах отображает виджеты, списки задач, позволяет читать электронные книги или просматривать любые изображения. Кроме того, разработчики встроили диктофон с возможностью мгновенной транскрипции голоса в текст с помощью искусственного интеллекта. С этим также справляются, например, ИИ-диктофоны Plaud Note или TicNote, про которые я рассказывал. Но у Reetle SmartInk, напоминаю, есть еще и дисплей.

Для своей работы устройство не использует батарею смартфона, а питается от собственного аккумулятора емкостью 300 мАч. Число не впечатляющее, но технология E-Ink весьма энергоэффективна. Кроме того, она сохраняет последнее изображение, даже если заряд исчерпан. Расписание, новый адрес, билет на самолет, QR-код — любой важный документ или картинку можно вывести на дисплей и не переживать за проценты заряда. Не знаю, брали ли разработчики Reetle в расчет историю YotaPhone, но SmartInk точно выглядит перспективнее в прогнозах на короткие сроки. Просто потому, что создатели не изобретали свой особенный смартфон, а выбрали путь аксессуара для уже одного из самых популярных.

Александр Леви