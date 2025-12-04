Что записано с умом

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о функционале, качестве распознавания речи и удобстве использования устройства.

Нейросетевые инструменты заметно трансформируют модели взаимодействия с информацией. На уровне пользователя это легко ощутить в каких-то личных сценариях. К примеру, когда я узнал про ИИ-диктофоны, то сразу представил, как они, например, помогут с записью интервью, после переговоров или телефонных бесед. Отдельно погрустил на тему: «Эх, будь у меня такое на занятиях по теоретической физике в университете!» Спрос на смарт-диктофоны сомнений не вызывает. По данным Deep Market Insights, средний ежегодный рост в сегменте голосовой ИИ-инфраструктуры составляет 38%. Среди драйверов аналитики выделяют цифровую трансформацию и необходимость специалистов фиксировать информацию мобильно.

Я уже тестировал пионера индустрии — ИИ-диктофон бренда Plaud. Недавно мне удалось испытать в деле версию TicNote компании Mobvoi. Последняя, похоже, как раз решила сыграть на преимуществах в сравнении с самым известным решением на рынке. У TicNote более привлекательные тарифы подписки, а также он предлагает транскрибирование и перевод в реальном времени на 101 языке. У Plaud Note же в арсенале 112 языков, но без синхронного перевода. Так называемая функция Ага в TicNote имитирует нечто вроде человеческого озарения. Она связывает концепции и выявляет закономерности в файлах. У Plaud Note такого инструмента нет, как и выбора версий моделей чата — GPT, Claude, Gemini или Grok.

Глубокое исследование в контексте проектов с детальным анализом записей и документов в TicNote присутствует по умолчанию. Есть и довольно специфичная опция «Подкаст». В ней нейросеть из записей и приложенных материалов генерирует готовый подкаст на двух человек как в тексте, так и в звуке. В Plaud Note такой сценарий недоступен. Но в версии Pro есть аудиомонтаж для совместной работы команд. В этом режиме нейросеть удаляет паузы и фоновые шумы, а также готовит из одной записи варианты резюме для участников встречи с разными должностями. Особое внимание стоит обратить на посторонние шумы и иные сложности при записи. Если возможны проблемы, тройные микрофоны TicNote справляются хуже четырех микрофонов Plaud Note да еще и с функцией ИИ-бимформинга. Дизайн самих устройств, кейсов для крепления к смартфону и даже зарядных контактов схож. В навигации, интуитивности и простоте мобильного приложения гаджеты также близки.

Александр Леви