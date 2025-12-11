Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о череде краж предметов искусств по всему миру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dornicke Фото: Dornicke

Очередное ограбление произошло в западной культурной институции, буквально в прошедшее воскресенье, 7 декабря. В столице Бразилии городе Сан-Паулу вооруженные грабители ворвались в библиотеку Мариу де Андраде. Прямо посреди белого дня двое вооруженных воров украли восемь гравюр Анри Матисса и как минимум пять гравюр бразильского модернистского художника Кандидо Портинари.

Работы были частью выставки From Book to Museum, которая как раз и завершалась в воскресенье и была экспонирована в сотрудничестве с Музеем современного искусства Сан-Паулу. Выставка, посвященная искусству, связанному с книгами, включала произведения искусства и так называемые «книги художника». Среди авторов были Фернан Леже, Элио Ойтисики, Жозе Антонио да Силва, ну, и Анри Матисс.

Воры, вошедшие в библиотеку около 10 утра, для начала ограбили охранника и пожилую пару, которые в такую рань наслаждалась искусством, а затем схватили произведения и сбежали пешком. Здание оснащено камерами наблюдения, и полиция Сан-Паулу заявляет, что уже опознала одного из подозреваемых. Неизвестно пока, был ли этот подозреваемый задержан.

Как сообщает американская пресса, до сих пор неизвестно, какие именно произведения Анри Матисса и Кандидо Портинари были украдены. Однако известно, что на выставке был выставлен экземпляр «книги художника» Матисса 1947 года, которая называется «Jazz». Он состоял из 20 пошуаров (расписанной вручную трафаретной печати), основанных на гравюрах художника, и был издан ограниченным тиражом в 100 экземпляров. Библиотека не прокомментировала страховую стоимость пропавших произведений, но известно, что в 2021 году экземпляр «Джаза» был продан на аукционе за $774 тыс.

Ограбление в Сан-Паулу — последнее по времени из целого ряда краж культурных объектов, произошедших по всему миру в 2025 году. В октябре, как помните, воры украли девять украшений из Лувра стоимостью $102 млн. Несколькими днями ранее более 1 тыс. предметов, принадлежащих Оклендскому музею Калифорнии, были украдены из складского помещения.

Дмитрий Буткевич