Удмуртия — в топ-3 рейтинга регионов РФ по числу девелоперов с негативом в Сети

Удмуртия заняла третье место среди регионов РФ в рейтинге застройщиков с отрицательной репутацией в интернете, говорится в исследовании компании Avagard. Доля местных девелоперов с негативом о владельцах в Сети достигла 38%.

«26% крупнейших девелоперов России имеют хотя бы один нежелательный материал о собственниках на первой странице поисковой выдачи “Яндекса” и Google»,— говорится в сообщении.

Основная доля нежелательных публикаций (73% среди всех девелоперов с негативом) находится в СМИ. Далее идут платформы с пользовательским контентом Telegram, «Дзен», «VK Видео», vc.ru и т. д.— треть (30%). На агрегаторы репутационных атак приходится четверть сообщений (23%).

Исследователи указывают, что более трети негативных публикаций имеют признаки сфабрикованности, в их числе бездоказательные обвинения. Почти половина из них (45%) упоминаются в контексте внимания к собственникам органов правопорядка, в их числе судебные разбирательства и допросы. Значительная часть сообщений (40%) связаны с контекстом нелегального дохода, а именно связям с властями и серыми финансовыми схемами.

В топ регионов РФ по негативу о застройщиках входят Воронежская и Самарская области (59%, 47%), Удмуртия (38%), Москва (35%), Татарстан (35%). На последнем месте расположен Дагестан (4%).

«Собственники 78% девелоперских компаний не имеют публичного образа в “Яндексе” и Google: в поисковой выдаче отсутствуют ссылки на их биографии, статьи, интервью»,— утверждают исследователи.

В этом году в Удмуртии прошло четыре митинга обманутых дольщиков на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Пострадавшие указывают, что от недобросовестных девелоперов пострадали более 120 семей, общий ущерб превышает 500 млн руб. Частные дома не достроены, застройщики подают на банкротство либо их помещают в СИЗО. Проблема вышла на федеральный уровень, пострадавшие обратились к главе Удмуртии Александру Бречалову и президенту Владимиру Путину. Кроме того, дольщики используют сетевые ресурсы и обращаются в СМИ для освещения ситуации. Руководитель региона поручил правительству сформировать реестр пострадавших дольщиков и своевременно отслеживать изменения федерального законодательства относительно рынка ИЖС.

