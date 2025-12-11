Путин обсудил с правительством повышение зарплат бюджетников и пенсий

Президент Владимир Путин провел совещание с экономическим блоком правительства. Темой обсуждения было повышение зарплат бюджетникам и пенсий. Господин Путин назвал эти темы важнейшими приоритетами государства: по его словам, они «имеют особое значение для демографического развития и благополучия российских семей, людей старшего поколения, для всей страны».

Владимир Путин на совещании с правительством

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Как считает президент, уровень зарплат в здравоохранении, науке, культуре и других бюджетных сферах «напрямую влияет на повышение эффективности этих отраслей», а также на достижение национальных целей развития страны. «В любых условиях государство должно гарантировать пенсионное обеспечение граждан в полном объеме»,— добавил Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

По прогнозу Минтруда, к 2032 году экономике РФ нужно будет заместить порядка 12,2 млн работников. Для этого темпы привлечения на рынок труда новых людей должны составлять свыше полутора миллионов человек в год. Самыми востребованными профессиями в следующие семь лет правительству видятся швеи, сварщики, слесари и механизаторы.

