Таиланд приготовился наносить удары по древним храмам Камбоджи

В Таиланде три мирных жителя погибли из-за действий армии Камбоджи, сообщил телеканал Thai PBS со ссылкой на заявление Минобороны Таиланда. Также ведомство сообщило о гибели девяти военнослужащих, более 120 ранены.

Одновременно в Таиланде опровергли заявления властей Камбоджи о гибели 10 гражданских лиц, включая младенца, сообщает The Nation.

«Это попытка переложить вину на Таиланд. Применение оружия тайской стороной строго ограничено военными целями»,— заявил представитель армии Таиланда генерал-майор Винтай Сувари.

Тайская сторона, в свою очередь, обвиняет Камбоджу в использовании археологических памятников в качестве военных опорных пунктов и складов оружия, пишет The Nation. Военнослужащие сейчас собирают фото- и видеодоказательства, которые смогут служить оправданием для нанесения ударов. Власти Таиланда настаивают, что объекты культурного наследия, согласно международному праву, теряют свой охранный статус, если используются для военных целей.

В июле столкновения на границе двух стран привели к гибели 48 человек, около 300 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома. В октябре Таиланд и Камбоджа заключили перемирие под эгидой США. 8 декабря стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Минобороны Камбоджи заявило, что именно тайские силы начали атаку в двух приграничных провинциях.

