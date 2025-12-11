Глава КС заявил Путину об отсутствии негативных последствий выхода из ЕСПЧ

Выход России из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не принес стране ущерба, права и свободы россиян защищают на том же уровне. Об этом заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Мне кажется, что многие у нас в стране говорили так: "Ой, вышли из Европейского суда, это большой ущерб будет". И так далее. На мой взгляд, нет ничего подобного»,— сказал господин Зорькин (цитата по пресс-службе Кремля). По его словам, Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ из-за политизации суда.

Также глава КС высказался о санкциях. Он подчеркнул, что ограничения «придуманы самим Западом» и не основаны на международном праве. «На самом деле, это они нарушили все»,— добавил глава КС.

Россия объявила о выходе из Совета Европы в марте 2022 года. В сентябре этого же года страна вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. 9 декабря текущего года Верховный суд России исключил из постановлений ссылки на ЕСПЧ и Европейскую конвенцию о правах человека. Вместо европейских документов суд ссылается на российское законодательство, Конвенцию СНГ о правах и основных свободах человека, Всеобщую декларацию прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах.