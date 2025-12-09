Верховный суд отменил указ о применении Европейской конвенции о правах человека

Верховный суд РФ признал утратившим силу постановление о применении Европейской конвенции о защите прав человека. Решение принято на пленуме, прошедшем под председательством Игоря Краснова.

«Признать утратившим силу постановление ... от 27 июня 2013 года №21 "О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней"», - указано в новом постановлении. Суд также исключил упоминания о конвенции и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) из других своих нормативных актов.

Вместо ссылок на европейские документы в постановлениях теперь указываются российское законодательство, Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека, Всеобщая декларация прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года. С этого момента в постановлениях отмечается, что именно в соответствии с этим пактом каждый имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в суде, никто не должен подвергаться пыткам, каждый имеет право на свободное выражение своего мнения. Также указывается, что каждому человеку гарантировано право на свободу мысли, слова и массовой информации.