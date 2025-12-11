Умер президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник

На 78-м году жизни скончался президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник. Об этом сообщается на сайте организации.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Борис Скрынник

Директор ФХМР по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ Сергей Мяус сообщил ТАСС, что Борис Скрынник умер «после продолжительной болезни, связанной с онкологией». В пресс-службе федерации выразили соболезнования родным и близким господина Скрынника.

В качестве игрока Борис Скрынник выступал за архангельский «Водник», в составе которого становился чемпионом СССР среди юношей. Также он представлял сыктывкарский «Строитель». За годы карьеры забил 161 гол. На протяжении 20 лет (1985–2005) Борис Скрынник работал в системе «Водника», в том числе занимал должность президента клуба. За этот период команда девять раз выигрывала чемпионат России.

С февраля 2006 по октябрь 2022 года господин Скрынник возглавлял Международную федерацию бенди (FIB). В сентябре 2009 года он занял пост президента ФХМР, четырежды переизбираясь на новый срок.

26 декабря пройдет внеочередная конференция ФХМР, на которой будет избран новый глава федерации. В ноябре на этот пост исполком организации выдвинул Сергея Мяуса, руководившего сборной России по хоккею с мячом с 2015 по 2017 год.

Таисия Орлова