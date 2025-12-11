Тамбовчане застраховались на 3,3 млрд рублей за девять месяцев 2025 года

За девять месяцев 2025 года жители Тамбовской области заключили более 493 тыс. страховых договоров на общую сумму 3,3 млрд руб. Это на 1,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

На долю добровольного страхования пришлось почти 70% всех премий, однако их объем за девять месяцев 2025 года сократился на 5,7% относительно прошлого года, составив 2,8 млрд руб. При этом выплаты в сегменте страхования жизни выросли на 53%, что объясняется окончанием срока действия краткосрочных полисов, массово купленных во втором полугодии 2024-го.

Рост числа договоров ДМС на 13% (до 17,7 тыс.) и увеличение выплат на 10,5% подтверждают его роль важного инструмента конкуренции работодателей. Динамика объясняется расширением программ страхования и общим ростом стоимости медпомощи.

Объем взносов по личному страхованию заемщиков (ДМС, от несчастных случаев, болезней) сократился на 15%, до 239,5 млн руб. Это стало следствием спада на ипотечном рынке, где выдача кредитов упала на 40% после завершения льготных программ и роста ставок.

Половина всех заключенных договоров пришлась на ОСАГО. Их количество увеличилось на 3,6%, достигнув 242 тыс., что связано с ростом продаж новых автомобилей.

За первое полугодие 2025 года жители Тамбовской области оформили около 295 тыс. страховок на 2,5 млрд руб. в сумме.

Кабира Гасанова