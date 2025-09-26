Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
За полгода тамбовчане оформили страховки на 2,5 млрд рублей

За первое полугодие 2025 года жители Тамбовской области оформили около 295 тыс. страховок на 2,5 млрд руб. в сумме. При этом страховой рынок за год сократился на 3,5%. Объем страховых выплат относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на 28% и составил 1,8 млрд руб. Об этом сообщили в тамбовском отделении Центробанка.

Из-за сокращения ипотечного кредитования на 7,5% снизился объем взносов, на 11,8% — количество договоров в сегменте страхования от несчастных случаев и болезни.

Снижение продаж новых автомобилей привело к сокращению числа договоров каско почти на 16%, ОСАГО — на 3,5%. При этом обязательное страхование сохраняет лидерство по объему страховых взносов в регионе — почти 500 млн руб.

Рост страхового рынка был обеспечен за счет ДМС. Соответствующие договоры заключили 10,5 тыс. тамбовчан, а страховые премии за первое полугодие увеличились на 19%. Также ключевыми факторами расширения рынка стали инвестиционное и накопительное страхование жизни. Увеличение сборов в некредитном страховании жизни обусловлено доходностью, конкурирующей со ставками по банковским депозитам, а также активным продвижением краткосрочных программ, в том числе с высокими страховыми взносами. Совокупный объем премий в сегменте достиг 976,7 млн руб., показав увеличение более чем на 62%.

За январь–сентябрь 2024 года жители Тамбовской области оформили свыше 485 тыс. страховок более чем на 4,2 млрд руб. в сумме.

Кабира Гасанова