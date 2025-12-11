Арест депутата алтайского заксобрания Людмилы Клюшниковой признан законным

Алтайский краевой суд подтвердил законность ареста депутата регионального парламента от КПРФ Людмилы Клюшниковой, обвиняемой в мошенничестве. «Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения»,— сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе краевого суда. Ранее тот же суд оставил в силе решение об аресте Светланы Кербер, помощницы Людмилы Клюшниковой.

Фото: Алтайское краевое Законодательное Собрание Людмила Клюшникова

Фото: Алтайское краевое Законодательное Собрание

Как писал «Ъ-Сибирь», депутат заксобрания от КПРФ Людмила Клюшникова и ее помощница Светлана Кербер проходят обвиняемыми по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, наказание по ней до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, депутат организовала фиктивное трудоустройство Светланы Кербер в региональный парламент своим помощником, чем нанесла ущерб в размере более чем 3 млн руб.

Людмилу Клюшникову и Светлану Кербер задержали и по санкции суда отправили в СИЗО. В КПРФ считают уголовное дело формой политического давления на алтайских коммунистов.

Илья Николаев