«Кубань Кредит» выступил генеральным партнером престижной премии «Спортсмен Кубани»

Председатель Правления Банка «Кубань Кредит» Александр Калинич принял участие в церемонии объявления и жеребьевки номинантов на главную спортивную награду Краснодарского края, которая прошла в Доме кубанской журналистики.

Шорт-лист, включающий 10 соискателей премии «Спортсмен Кубани — 2025», был представлен Краснодарским краевым отделением Федерации спортивных журналистов России.

— На протяжении трех лет Банк «Кубань Кредит» выступает партнером премии «Спортсмен Кубани»,— отметил Александр Калинич.— Это знаковый для региона проект, который играет важную роль в развитии и популяризации спортивного движения. Именно спорт учит нас ставить цели и достигать их, воспитывает характер и закаляет волю. Мы гордимся успехами наших спортсменов и благодарим их за вдохновение, которое они дарят нам своими победами.

Почетными гостями мероприятия стали знаменитые кубанские спортсмены, победители премии прошлых лет, журналисты и партнеры проекта. Среди них — олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, председатель Спортивного совета Краснодарского края Ирина Караваева и лауреат премии «Спортсмен Кубани — 2018», чемпион России по футболу, экс-игрок национальной сборной страны Юрий Газинский.

Онлайн-голосование за победителя премии «Спортсмен Кубани» стартует 11 декабря и пройдет в три этапа на сайте проекта. На первом этапе (11–15 декабря) номинанты разбиты путем жеребьевки на две группы. В полуфинальный раунд (16–20 декабря) выйдут по два лучших спортсмена из каждой группы. В финале сойдутся те, кто выиграл свои полуфиналы. Голосование продлится до 26 декабря включительно.

