Торговые центры на грани

«Национальный совет торговых центров» обратился к главе Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой отложить увеличение имущественного налога на 2027 год. Его планируют ввести в следующем году. Ассоциация отмечает существенные риски для торговой недвижимости в республике, среди которых повышение налога на прибыль, падение числа торгующих объектов и высокий процент по кредитам. Раиса Татарстана также попросили поддержать местных производителей и выделить субсидии под перестройку площадей ТЦ для продажи региональной продукции. Эксперты прогнозируют упадок отрасли, который уже начался в Москве и Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Раиса Татарстана попросили перенести повышение налога на имущество из-за рисков для ТЦ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Раиса Татарстана попросили перенести повышение налога на имущество из-за рисков для ТЦ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Ассоциация «Национальный совет торговых центров» попросила раиса Татарстана Рустама Минниханова перенести увеличение имущественного налога на 2,5% с 2026 на 2027 год. В обращении (есть в распоряжении «Ъ Волга-Урал») говорится, что растущая налоговая нагрузка и отсутствие компенсирующих мер поддержки могут создать существенные риски для развития сферы торговой недвижимости в следующем году. К ним относятся рост налога на прибыль с 20 до 25%, уменьшение процента торгующих арендаторов, высокий процент по кредитам и снижение порога оборота, не облагаемого налогами, с 60 до 10 млн руб. Последнее, по мнению совета, может привести к дополнительному росту цен на товары и услуги для населения и стоимости эксплуатации объектов торговой недвижимости.

«Национальный совет торговых центров» Ассоциация «Национальный совет торговых центров» — объединение компаний, работающих в сфере управления торговыми центрами и комплексами в России. Организация, зарегистрированная в Москве, объединяет владельцев ТЦ и магазинов, проводит исследования рынка торговой недвижимости и взаимодействует с государственными структурами.

Согласно п. 3.1 ст. 2 Закона Республики Татарстан «О налоге на имущество организаций», с 2026 года налоговая ставка для торговых центров стоимостью от 300 млн руб. и площадью более 2 тыс. квадратных метров, расположенных в населенных пунктах с населением более 145 тыс. человек, составит 2,5%. В 2025 году в регионе для данных объектов действовала пониженная ставка на имущество организаций в 2%.

Руководитель Управления ФНС по Татарстану Марат Сафиуллин, отвечая на вопрос «Ъ Волга-Урал» в ходе брифинга в кабмине, сообщил, что вопрос переноса увеличения имущественного налога должен быть рассмотрен Госсоветом республики. В совете торговых центров уточнили, что в республиканский парламент пока не планируют обращаться.

В ассоциации также выступили с просьбой принять пониженную ставку налога на недвижимое имущество организаций в размере 50% в 2026 году для площадей торговых центров, где организованы культурные, спортивные, образовательные, медицинские, государственные и другие проекты. Раиса Татарстана попросили применить пониженный коэффициент для площадей, арендуемых производителями из республики, и субсидировать перестройку площадей ТЦ под места реализации продукции региональных производств. Размер субсидии может быть привязан к сумме налога на имущество, уплаченной за предыдущий период. Совет также предложил поддерживать продавцов товаров местного производства компенсацией первичных расходов на открытие магазинов и создание сетей сбыта региональной продукции.

Аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым заявила, что меры, предложенные «Национальным советом торговых центров», могут помочь рынку лишь частично. Эксперт считает, что для долгосрочной устойчивости нужны дополнительные шаги: развитие поддержки малого бизнеса и стимулирование новых арендаторов. Сейчас торговые центры в Татарстане стремятся диверсифицировать форматы, развивать общественные и развлекательные функции и работать с локальными брендами.

«В условиях роста налогов и ухода брендов ТЦ, скорее всего, будут усиливать сотрудничество с местными компаниями, сокращать издержки и расширять спектр сервисов для посетителей», — считает Кристина Гудым.

Партнер по развитию и инвестициям экосистемы Becar Asset Management Ольга Шарыгина в беседе с «Ъ Волга-Урал» рассказала, что мировая торговая недвижимость находится в упадке, в то время как торговые центры в России «ощущают себя относительно неплохо». Оборот розничной торговли в стране демонстрирует небольшой прирост за счет регионов, особенно удаленных от центра страны. При этом новые ТЦ продолжают появляться, однако объекты открывают с 30% и даже 50% пустых площадей.

Торговая недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге уже начала испытывать проблемы, поскольку обороты офлайн-розницы сокращаются, а посещаемость ТЦ, особенно удаленных от центра городов, снижается.

«В преддверии черной пятницы и новогоднего ажиотажа грусть торговых центров не будет столь заметна. Но потом опять придет январь, а затем и лето — в это время в ТЦ особенно пусто», — сообщила Ольга Шарыгина.

Эксперт заявила, что следующий год может стать критичным для некоторых объектов после налоговых изменений, а до Татарстана этот тренд дойдет позже. В республике формат торговых центров остается более востребованным, а оборот розничной торговли показывает небольшой рост. Наиболее устойчивым сегментом торговой недвижимости станут небольшие районные ТЦ, в то время как большим объектам, в особенности с неидеальной локацией, придется сложнее.

Диана Соловьёва