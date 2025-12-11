Женская сборная России осталась на 28-м месте в рейтинге FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) представила обновленный рейтинг женских сборных. Национальная команда России осталась на 28-й позиции.

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В активе сборной 1712,182 балла. В октябре россиянки дважды обыграли сборную Северной Македонии в товарищеских матчах — 2:0, 5:0. Также футболистки провели две встречи с командой КНДР, однако результаты этих игр не учитывались в рейтинге FIFA. В одном из матчей сборная России уступила со счетом 2:5. Вторая встреча завершилась вничью — 1:1.

Первое место в рейтинге FIFA занимает женская сборная Испании (2094,891 балла), которая является действующим чемпионом мира. В топ-5 также входят команды США (2057,583), Германии (2010,797), Англии (2009,679) и Швеции (1993,396).

С 2022 года мужские и женские команды из России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах, проходящих под эгидой FIFA и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Таисия Орлова