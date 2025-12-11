Суд арестовал топ-менеджера агрофирмы «Ариант» по делу о взятках

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу начальнику отдела закупа ООО «Агрофирма „Ариант“» Максима Бергера. Обвиняемый в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) пробудет в СИЗО до 10 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

О задержании топ-менеджера государственного агрохолдинга сотрудниками УФСБ России по региону стало известно утром 11 декабря. По версии следствия, он через посредника получил взятку от производителя сельхозпродукции за содействие в заключении контрактов и общее покровительство.

Виталина Ярховска