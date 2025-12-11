В Челябинске ФСБ задержала начальника отдела закупа агрофирмы «Ариант»

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали начальника отдела закупа государственного агрохолдинга по подозрению в получении взятки. Противоправные действия выявлены при взаимодействии со службой безопасности ООО «Агрофирма „Ариант“» и АО «Россельхозбанк», сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности.

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области возбудил в отношении руководителя уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, речь идет о сотруднике агрофирмы «Ариант» Максиме Бергере.

По версии следствия, начальник отдела причастен к теневому обороту зерновых культур. Так, с ноября 2024 года по декабрь 2025-го при посредничестве третьих лиц он получил от производителя сельхозпродукции взятку за содействие при заключении контрактов с агрофирмой, а также общее покровительство и попустительство по службе при проверке и приемке поставляемых товаров, считает следствие. Кроме того, в обязанности начальника входили мониторинг рынка закупаемых товаров и услуг, контроль выполнения планов закупа и внеплановых заказов, что способствовало лоббированию интересов коммерческой организации.

По данным пресс-службы СУ СК России по Челябинской области, начальнику отдела агрофирмы предъявлено обвинение. В доме фигуранта провели обыск. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал «Ъ», в апреле 2024 года Арбитражный суд Челябинской области по иску Генпрокуратуры РФ изъял ООО «Агрофирма „Ариант“» и еще три компании группы у Александра Аристова и его семьи и обратил в доход государства. В ноябре этого года владельцем 100% уставного капитала ООО стала структура Россельхозбанка — московское ООО «Капитал».