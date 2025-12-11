Трибьют Metallica, Аня Ранетка и Екатерина Великая в XXI веке

В Краснодаре на этих выходных в городских барах выступят хип-хоп и поп-исполнители, а в театрах покажут спектакли, поставленные на основе литературных произведений Распутина и Зюскинда. Подробности — в афише «Ъ-Кубань».

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Какие концерты посетить

12 декабря в 19:00 в Sgt. Pepper’s Bar выступит хип-хоп и рэп исполнитель Sqwore. Организаторы обещают яркую и интересную программу, в которой артист исполнит свои знаменитые песни из альбомов.

Стоимость билетов — от 1299 руб. (16+)

12 декабря в 20:00 в «Руки Вверх! Бар» состоится концерт Ани Ранетки. Артистка выступит со своей большой караоке-вечеринкой. Гости смогут услышать легендарные песни и вернуться на один вечер в детство, сказано в описании к концерту.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

13 декабря в 18:00 в El Barto BAR состоится «Акурок фест #25». Для зрителей выступят такие исполнители как Olejagger, Grif.A, Nikita Papira, Ден Крымов, Артем Хлынов, Евгения Левина, Сергей Черников и группа D`Effect.

Вход свободный (18+)

13 декабря в 20:00 в Кроп Арене пройдет концерт Ислама Итляшева в рамках его большого юбилейного тура. Гостей ждут зажигательные лезгинки, шансон и невероятные эмоции.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (12+)

13 декабря и 14 декабря в Центральном концертном зале состоится концерт «Золотые голоса». Старейший национальный коллектив России исполнит самые знаковые песни выдающихся артистов, обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 1600 руб. (6+)

13 декабря в 21:30 в Sgt. Pepper’s Bar состоится концерт «Metallica Tribute». В шоу прозвучат песни металлической группы в исполнении других музыкантов. В программе заявлены такие хиты как Master of Puppets, Nothing Else Matters, One и другие.

Стоимость билетов — от 700 руб. (18+)

14 декабря в 12:00 в Муниципальном концертном зале Краснодара для любителей классической музыки выступит кубанский симфонический оркестр под руководством дирижера Дениса Ивенского, который исполнит композиции, вошедшие в мировую классику.

Стоимость билетов — от 500 руб. (6+)

Какие спектакли посмотреть

12 декабря в 19:00 в «Одном театре» состоится музыкальный спектакль «Серая радуга». В нем поднимут вопрос того, что испытывает человек, который прожил длинную и насыщенную жизнь. Что творится в его ослабленном годами разуме, где смешались воспоминания, сюжеты произведений и реальность.

Стоимость билетов — от 900 руб. (18+)

13 декабря в 11:00 и 14:00 в Театре кукол пройдет детский спектакль «Любопытный слоненок». Зрителей ожидают зажигательные африканские ритмы, барабанное шоу, экзотические выступления театра масок и трогательная история о слоненке, отправившемся в путешествие.

Стоимость билетов — от 500 руб. (0+)

13 декабря в 16:00 во Дворце искусств «Премьера» самым юным зрителям представят спектакль под названием «Щелкунчик 2.0». В этом году новогоднее представление «Новогодняя фантазия» вдохновлено сказкой «Щелкунчик». КМТО «Премьера» представит обновленную версию произведения Гофмана. Цифры в названии обещают сюрпризы.

Стоимость билетов — от 500 руб. (0+)

13 декабря в 17:00 в «Театре ТМИН» покажут мелодраму «Рудольфио», поставленную по мотивам одноименного рассказа Валентина Распутина. Актеры расскажут о девушке Ио, которая влюблена в своего соседа Рудольфа. У него работа, семья и кризис среднего возраста. У героев есть общее — трамвайный маршрут, на котором они встречаются дважды в неделю. Так начинается их общение, которое Ио принимает за первую любовь.

Стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

13 и 14 декабря в «Театре ТМИН» зрителям представят моноспектакль заслуженного артиста России Равиля Гилязетдинова «Отравленный сад». Это драматическая новелла в жанре мистического реализма о событиях, ведущих к трагическому финалу.

Стоимость билетов — от 900 руб. (16+)

13 декабря в 20:30 в «Одном театре» состоится показ драматической постановки под названием «Правда». Суть спектакля заключается в исследовании тонкой грани между словами и молчанием. Автор поднимает вопросы честности, доверия и человеческих отношений.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (18+)

14 декабря в 19:00 в ДК железнодорожников покажут драматический спектакль «Парфюмер» — история жизни убийцы Жана-Батиста Гренуя, поставленная по одноименному произведению Патрика Зюскинда. Зрителям расскажут, как из отверженного, никчемного человека главный герой превращается в могущественного и изобретательного парфюмера, который способен сотворить невозможное — запах любви.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

Что смотреть в кино

В краснодарских кинотеатрах на экраны вышла новогодняя комедия от ТНТ — «Невероятные приключения Шурика» с новым звездным составом. По сюжету Шурик сидит на скамейке и рассказывает прохожим невероятную историю любви всей своей жизни — студентки, комсомолки и просто красавицы Нины. В главных ролях Тимур Батрутдинов, Марина Кравец и Ляйсан Утяшева.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

Также в прокате приключенческая комедия под названием «Волчок». Это история о том, как тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, посланных его дядей, который решил завладеть наследством мальчика. События происходят в Российской империи на рубеже XIX и XX веков.

Стоимость билетов — от 350 руб. (16+)

Для любителей приключений и фэнтези в кинотеатрах показывают комедию «Шальная императрица». По сюжету три подруги проводят мистический ритуал, и на их кухне материализуется сама Екатерина Великая. Императрица быстро осваивает особенности современного века, а реальность вокруг начинает меняться.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

На экраны вышло полнометражное продолжение хитового аниме-сериала о парне, который превращается в монстра и сражается с демонами — «Человек-бензопила. Фильм: История Резе». Укрываясь от сильного дождя, охотник по имени Дэнзи встречает девушку Резе, работающую в кафе. После их встречи повседневная жизнь главного героя меняется.

Стоимость билетов — от 610 руб. (18+)

Для самых маленьких зрителей в краснодарских кинотеатрах показывают полнометражный мультфильм «Три кота. Путешествие во времени». История о том, как котята с родителями случайно находят старый диван, который оказывается машиной времени. Герои побывают в каменном веке, античном мире, средневековье, а также в эпоху индустриализации и даже станут свидетелями знакомства мамы и папы в этот день, ровно 10 лет назад.

Стоимость билетов — от 200 руб. (0+)

Куда сходить еще

13 декабря в 20:00 в StandUp Ringo состоится стендап-шоу «Битва комиков». Юмористы сойдутся в состязании за звание самого смешного комика недели. Победитель получит 10 тыс. руб. за один вечер.

Стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

12, 13 и 14 декабря жители и гости Краснодара могут посетить выставку «Град Екатеринодар» в Музее-заповеднике имени Фелицына. Зрителей познакомят с историей заселения кубанских земель, с различными этносами, а также расскажут о развитии города с момента его основания до начала ХХ века.

Стоимость билетов — от 150 руб. (0+)

