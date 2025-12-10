Путин посетит Ашхабад 11–12 декабря

Президент России Владимир Путин примет участие в международном форуме в Туркмении, который посвящен Году мира и доверия и Дню нейтралитета. Форум пройдет в Ашхабаде 11–12 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба Кремля, на полях форума господин Путин проведет несколько двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств. С кем конкретно встретится президент, пока не известно.

На прошлой неделе Владимир Путин посетил с зарубежным визитом Индию. Российский президент обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в том числе экономическое сотрудничество и 30-дневный безвизовый режим между странами.

Подробности — в материале «Ъ» «Вложения за три моря».