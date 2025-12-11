В Ростове-на-Дону маркетологи возглавили топ зарплат в декабре

Маркетолог с зарплатой от 100 тыс. руб. возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий декабря в Ростове-на-Дону, составленный платформой SuperJob. Работодатели ищут специалиста с высшим образованием и релевантным опытом от двух лет. Помимо базовой зарплаты компания предлагает премии.

Вторую позицию занял врач-терапевт участковый с окладом 100 тыс. руб. Третье место досталось директору магазина с заработной платой до 120 тыс. руб. В рейтинг также попали руководитель отдела гипермаркета с доходом от 75 тыс. руб. и оператор станка с зарплатой до 80 тыс. руб.

«Топ лучших предложений включает должности в сфере информационных технологий и финансов, строительства и промышленности, здравоохранения, логистики и автосервиса, розничной торговли и управления» — пояснили аналитики.

Медицинские работники вошли в топ зарплатных предложений в 14 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске.

В других городах лидерами стали: в Москве — руководитель бэк-офиса инвестиционного фонда, в Санкт-Петербурге — главный врач, в Воронеже — начальник участка пути, в Екатеринбурге — главный юрисконсульт, в Казани — заместитель начальника сметного отдела, в Краснодаре — руководитель группы технической поддержки, в Новосибирске — начальник строительного участка, в Уфе — главный бухгалтер.

Валентина Любашенко