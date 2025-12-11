ООН обвинила Национальную гвардию Венесуэлы в преступлениях против человечности

Венесуэльская Боливарианская национальная гвардия (БНГ) в последнее десятилетие совершала серьезные преступления против человечности и многократно нарушала права человека. К такому выводу пришла Комиссия ООН по расследованиям. Она отмечает многочисленные преступления БНГ при подавлении оппозиционных протестов в Венесуэле и преследовании диссидентов с 2014 года, когда президентом страны стал Николас Мадуро.

Речь идет в числе прочего о незаконных задержаниях, пытках, сексуальном насилии. В частности, о кампании запугивания оппонентов после выборов 2024 года, когда БНГ совершала внезапные рейды в дома противников правительства с обысками и арестами.

«Задокументированные нами факты свидетельствуют о роли БНГ в систематических и организованных репрессиях против оппонентов или тех, кого они воспринимают как таковых, которые продолжаются уже более десяти лет,— заявила руководитель миссии ООН по расследованию Марта Валинас.— Подтвержденные нами случаи пыток, жестокого обращения и актов сексуального насилия — включая нападения и изнасилования — не являются единичными инцидентами. Они часть модели насилия, используемого, чтобы наказать и сломать жертв».

Яна Рождественская