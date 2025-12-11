Александр Бастрыкин вмешался в дело о нарушении прав жителей Анапы из-за генплана

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей Анапы. Как сообщили в информационном центре СК РФ, речь идет о гражданах, которые купили земельные участки в Анапе и ближайших СНТ, а впоследствии земли перевели в категорию особо ценных сельхозугодий в рамках утвержденного генплана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Жители Анапского района записали видеообращение, которое впоследствии дошло до представителей СК. На приобретенных участках граждане построили дома и зарегистрировали их в установленном порядке, но в связи с изменениями, внесенными в генплан Анапы в 2021 году, категория земель сменилась с ИЖС на особо ценные. При этом, анапчане утверждают, что участки фактически не соответствуют характеристикам сельскохозяйственных угодий.

Люди опасаются, что их дома могут признать незаконно возведенными и инициировать снос. В информационном центре СК подчеркнули, что в региональном отделении расследуется уголовное дело по данному факту. Ранее Александр Бастрыкин уже требовал предоставить доклад о ходе расследования.

В настоящее время по делу глава СК России запросил уже повторный доклад по обстоятельствам в результате проведенных следственных действий, а также о результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения Александра Бастрыкина находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

София Моисеенко