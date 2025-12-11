Лыжник Ардашев выиграл гонку на 15 км классическим стилем на этапе Кубка России

Сергей Ардашев стал победителем гонки с раздельным стартом на 15 км классическим стилем на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам. Турнир проходит в Чусовом (Пермский край).

Сергей Ардашев

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Сергей Ардашев

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Лыжник преодолел дистанцию за 40 минут 11,0 секунды. Вторым стал Илья Семиков, отставший на 14,0 секунды. Третье место занял Алексей Червоткин (+18,2). Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов финишировал пятым (+37,2).

Ранее в женской гонке на 10 км классическим стилем первое место заняла Алина Пеклецова, показавшая результат 31 минута 5,5 секунд. Второй стала олимпийская чемпионка Вероника Степанова (+1,0), третьей — Евгения Крупицкая (+46,3).

Третий этап Кубка России по лыжным гонкам завершится 14 декабря.

Таисия Орлова