Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На зарплату нижегородских медиков дополнительно выделили 71 млн рублей

Правительство РФ дополнительно направит регионам России более 9,6 млрд рублей на оплату труда медицинских работников в 2026 году. Согласно распоряжению правительства, Нижегородская область получит чуть более 71 млн руб.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Средства направят в территориальные фонды обязательного медицинского страхования. Решение о допфинансировании принято в связи с прогнозом прироста численности медработников. Ожидается, что в 2026 году в медучреждения России поступят на работу более 6 тыс. врачей и более 8 тыс. специалистов среднего медперсонала.

Как писал «Ъ-Приволжье», потребность системы здравоохранения Нижегородской области в медицинских кадрах, по данным на ноябрь 2025 года, превысила 1,1 тыс. человек.

Галина Шамберина