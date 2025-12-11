На зарплату нижегородских медиков дополнительно выделили 71 млн рублей

Правительство РФ дополнительно направит регионам России более 9,6 млрд рублей на оплату труда медицинских работников в 2026 году. Согласно распоряжению правительства, Нижегородская область получит чуть более 71 млн руб.

Средства направят в территориальные фонды обязательного медицинского страхования. Решение о допфинансировании принято в связи с прогнозом прироста численности медработников. Ожидается, что в 2026 году в медучреждения России поступят на работу более 6 тыс. врачей и более 8 тыс. специалистов среднего медперсонала.

Как писал «Ъ-Приволжье», потребность системы здравоохранения Нижегородской области в медицинских кадрах, по данным на ноябрь 2025 года, превысила 1,1 тыс. человек.

Галина Шамберина