Кадровая потребность нижегородской медицины превысила 1,1 тысячу человек

Потребность системы здравоохранения Нижегородской области в медицинских кадрах превысила 1,1 тыс. человек, сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на замминистра здравоохранения Сергея Колесникова. Наиболее востребованы участковые терапевты, онкологи, психиатры, анестезиологи-реаниматологи, офтальмологи, а также сотрудники скорой помощи и специалисты по медицинской реабилитации, отметил господин Колесников.

В нижегородской медицине работают 54 тыс. человек, включая 10 тыс. врачей и 22,4 тыс. сотрудников со средним медицинским образованием. В Приволжском медуниверситете по целевым договорам учатся 1,5 тыс. студентов.

Медицинские учреждения укомплектованы врачами на 81,7%, средним медперсоналом — на 86,7%, подсчитала министр здравоохранения Галина Михайлова.

Владимир Зубарев