В Иркутске мужчина по заданию мошенников поджег трансформатор, питающий микрорайон

В Иркутске сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального ГУ МВД, а также УФСБ задержали 22-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге трансформаторной подстанции. В результате 17 многоквартирных домов и 2 соцобъекта в микрорайоне Юбилейный оказались без электроснабжения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, с момента поступления в дежурную часть информации о возгорании на подстанции до задержания подозреваемого прошло несколько часов. Молодой человек совершил поджог по указанию телефонных мошенников, а также заснял свои действия. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, в ноябре, в регионе возбуждалось аналогичное уголовное дело после того, как в Киренске местная жительница подожгла подстанцию и оставила без электричества 38 жилых домов и 6 соцобъектов. Кроме того, женщина пыталась поджечь АЗС, но возгорание оперативно потушили очевидцы.

Влад Никифоров, Иркутск