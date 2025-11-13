Обесточившую 38 жилых домов жительницу Приангарья обвинили в терроризме

ГУ МВД России по Иркутской области сообщило, что после поджога 12 ноября в городе Киренске трансформаторной подстанции возбуждено дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В результате поджога часть дня без электричества оставались 38 жилых домов и 6 соцобъектов, сообщает пресс-служба полиции.

Полиция опубликовала видеоролик с признанием подозреваемой в поджоге 24-летней местной жительницы. По ее словам, она это сделала по указанию неизвестного «для решения финансовых проблем». Уточняется, что в октябре этого года женщина поверила неизвестным, которые сообщили ей по телефону, что ее личный кабинет на «Госуслугах» взломан, а также всерьез восприняла вымышленную угрозу уголовного преследования якобы за госизмену. После этого она взяла в банке кредит в размере 300 тыс. руб. и перевела их мошенникам. В дальнейшем для разрешения финансовых проблем «женщину уговорили купить топливо и поджечь указанный ими объект».

В настоящее время подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. В полиции затруднились сообщить, будет ли в последующем подаваться ходатайство в суд об избрании для женщины меры пресечения.

Как сообщалось ранее, поджог трансформаторной подстанции в городе Киренске произошел в ночь на 12 ноября. Кроме объекта энергоснабжения женщина пыталась поджечь АЗС, но возгорание оперативно потушили очевидцы.

Влад Никифоров, Иркутск