Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

Россия передала Украине тысячу тел военнослужащих, сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев. Взамен украинская сторона передала 30 тел.

В 2025 году официальные лица России сообщали о 12 случаях передачи тел погибших украинских военнослужащих, в ответ Украина 9 раз передавала тела россиян. Последний обмен произошел 23 октября, Украина получила останки 1 тыс. погибших, российская сторона — 31.

В ноябре министр иностранных дел Сергей Лавров сообщал, что в этом году Россия передала Украине более 9 тыс. тел, а получила 143 тела.

Полина Мотызлевская