обновлено 13:57
Россия и Украина обменялись телами военнослужащих
Россия передала Украине тысячу тел военнослужащих, сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев. Взамен украинская сторона передала 30 тел.
В 2025 году официальные лица России сообщали о 12 случаях передачи тел погибших украинских военнослужащих, в ответ Украина 9 раз передавала тела россиян. Последний обмен произошел 23 октября, Украина получила останки 1 тыс. погибших, российская сторона — 31.
В ноябре министр иностранных дел Сергей Лавров сообщал, что в этом году Россия передала Украине более 9 тыс. тел, а получила 143 тела.