OpenAI предупредила об угрозе кибербезопасности из-за ее новых моделей ИИ

Кибернетические возможности передовых моделей искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI расширяются, и новинки, вероятно, будут представлять опасность для кибербезопасности. С их вводом может значительно увеличиться число людей, способных осуществлять кибератаки. Об этом говорится в отчете компании, который опубликовало Axios.

В OpenAI отметили, что в последних версиях уже наблюдается значительное расширение возможностей, особенно благодаря тому, что модели способны дольше работать автономно. Это открывает путь для атак методом перебора. Компания отмечает, что GPT-5 набрал 27% в упражнении по «захвату флага» в августе, GPT-5.1-Codex-Max смог набрать 76% в прошлом месяце.

OpenAI заверила, что наращивает усилия в борьбе с угрозами кибербезопасности. Компания намерена создать «Совет по пограничным рискам» — консультативную группу, которая «привлечет опытных киберзащитников и специалистов по безопасности к тесному сотрудничеству» с командой OpenAI. Также проводится тестирование Aardvark — инструмента, который разработчики могут использовать для поиска пробелов в системах безопасности своих продуктов.

О формировании рынка защиты ИИ в России — в материале «Ъ» «Интеллект под угрозой».

Эрнест Филипповский