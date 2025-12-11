Суд на Ямале отменил оправдательный приговор экс-сотруднику колонии в Харпе

Суд Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) отменил оправдательный приговор в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии в Харпе, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Решение было принято по апелляционному представлению прокуратуры, сообщили в окружной прокуратуре.

В период с апреля 2021 года по февраль 2022 года 40-летний местный житель, работавший в ИК-3, неоднократно выводил осужденных из колонии-поселения и привлекал их к выполнению хозяйственных, погрузочно-разгрузочных и строительных работ в своей квартире в Харпе.

Ему было предъявлено предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий), однако Лабытнангский городской суд оправдал сотрудника, посчитав, что его действия не привели к серьезным последствиям для граждан, организаций или государства. Прокуратура не согласилась с этим решением и обжаловала его в апелляционном порядке. Суд округа поддержал позицию прокуратуры, признав существенными нарушения, допущенные обвиняемым. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение.

Ирина Пичурина