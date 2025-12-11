Рогозин потребовал «найти и наказать» авторов дипфейка с его изображением

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что неизвестные сгенерировали видео с его изображением. В ролике «Дмитрий Рогозин» призывает не заботиться о диабетиках, так как те «вряд ли смогут помочь стране». Сенатор заявил в своем официальном канале, что о дипфейке ему стало известно из сообщения подписчицы, которая спросила, почему он так «грубо высказался о проблеме инсулина и диабетиков».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Рогозин

«Можно было бы, конечно, посмеяться над тем, до какого уровня дошли технологии deepfake, — написал Дмитрий Рогозин. — Но настораживает, с какой очевидной легкостью люди доверяют этим мошенникам».

Сенатор сообщил, что передал данные Telegram-канала в Генпрокуратуру и другим компетентным органам. «Пусть найдут и накажут "шутников"»,— пожелал он.

Видео, которое сенатор назвал дипфейком, было опубликовано в Telegram-канале, где на данный момент чуть более 500 подписчиков. В ролике «политик» комментирует якобы существующую проблему нехватки инсулина. «Страна в огне, а вы – про таблетки, — звучит на видео. — Поинтересуйтесь когда-нибудь, какая категория людей их принимает. Инсулин – для людей, которые вряд ли смогут помочь нашей стране. Надо смотреть в перспективу».

«Авторов нейронной подделки не смутило, что выгляжу я сейчас иначе»,— отметил сенатор. На аватаре официального канала господина Рогозина стоит его фотография с бородой, в то время как на «нейронной подделке» он гладко выбрит.

В конце октября в Совете федерации была запущена работа над законопроектом о запрете дипфейков. Соответствующее поручение дала спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

Степан Мельчаков