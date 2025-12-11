Нижегородская область получит 76,6 млн рублей на соцподдержку при оплате ЖКУ

Правительство РФ в связи с дополнительной потребностью направит 43 регионам еще более 2,8 млрд рублей на меры соцподдержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан в 2025 году. Нижегородская область получит на эти цели 76,6 млн руб., следует из распоряжения правительства.

До 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг компенсируют ветеранам, инвалидам, а также пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф. Расходы субъектов РФ на эти цели возмещают за счет федерального бюджета.

Ранее в 2025 году на такие компенсации уже направили более 120 млрд руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2026 году индексация тарифов ЖКУ запланирована дважды. С 1 января тарифы в Нижегородской области, как и по всей стране, вырастут на 1,7%. С 1 октября индексация будет разной, в отдельных муниципалитетах услуги ЖКХ подорожают совокупно на 19,8%.

Галина Шамберина