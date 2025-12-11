Часть самолетов, летевших в Москву, перенаправлены в Казань. Об этом сообщает пресс-служба «Аэрофлота». Причиной стала атака БПЛА на столицу.

Часть столичных рейсов перенаправили в Казань из-за атаки БПЛА на Москву

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Часть столичных рейсов перенаправили в Казань из-за атаки БПЛА на Москву

Помимо Казани, самолеты направлены на запасные аэродромы Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, другая часть авиарейсов отменена.

Как ранее сообщал «Ъ», сбито 32 беспилотника, летевших в сторону Москвы. В аэропортах столицы введены ограничения.

Анна Кайдалова