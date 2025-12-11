Кубань ожидает около 500 тысяч туристов в зимние праздники

Краснодарский край по итогам 11 месяцев 2025 года принял свыше 17 млн туристов, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве курортов. Еще более 7,5 млн человек посетили регион в формате однодневных экскурсий.

В предстоящие новогодние праздники власти ожидают порядка 500 тыс. туристов и около 315 тыс. экскурсантов. Основной поток, как и в предыдущие годы, придется на Сочи, где более половины гостей выберут горные курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром». По прогнозам, совокупный зимний турпоток по краю сохранится на уровне прошлого года — порядка 2,7 млн человек.

К зимнему сезону 2025–2026 годов в регионе подготовлены 65 канатных дорог и 125 сертифицированных трасс общей протяженностью около 170 км. Туристам также доступны свыше 760 объектов показа, а реестр маршрутов, включающий 331 позицию, в 2025 году был расширен еще на 74 новых маршрута.

Вячеслав Рыжков