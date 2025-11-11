Стоимость 201 га земли под жилую застройку в Новинках снизили в полтора раза

ДОМ.РФ выставил на торги 201,33 га земли в поселке Новинки Нижнего Новгорода под жилищное строительство. Как сообщили в пресс-службе компании, начальная стоимость участков снизилась почти в полтора раза, до 2,52 млрд руб.: ранее эти земли выставляли на торги в составе шести отдельных лотов общей начальной стоимостью 3,6 млрд руб.

По оценке ДОМ.РФ, на площадке можно построить до 1,6 млн кв. м жилья. Объединенный лот включает 85 участков. Торги назначены на 12 декабря. Впервые ДОМ.РФ предлагает оплатить покупку в рассрочку — ежеквартальными платежами в течение 2026 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее ДОМ.РФ также выставлял участок площадью 2,5 га под торговый центр в Новинках, но потенциальных инвесторов он не заинтересовал.