«Аэрофлот» предложил пассажирам отмененных рейсов вернуть деньги

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) предупредил об отмене и переносе некоторых рейсов 11 декабря из-за ограничений в воздушном пространстве за последние сутки. Пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги или переоформить билет, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Переоформить билет можно на рейс в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета по тому же маршруту и в том же классе обслуживания. Дополнительная плата за это не взимается.

Аэропорты Москвы приостанавливали работу прошлым вечером и сегодня утром. В столичных аэропортах было задержано более 200 рейсов на прилет и вылет. Также закрывались авиагавани Казани, Калуги, Ярославля и других городов. По данным Минобороны, за ночь над Россией сбили 287 беспилотников, в том числе 32 на подлете к Москве. Еще семь летевших к столице БПЛА было уничтожено утром 11 декабря.