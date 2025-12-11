В Татарстане закупят препараты для лечения рака. На эти цели выделят 297,8 млн руб. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

В Татарстане на препараты для лечения онкозаболеваний выделят 297,8 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самым дорогостоящим препаратом стал «Кабозантиниб». Стоимость одной упаковки составляет 217,8 тыс. руб. На покупку 48 пачек выделят 10,45 млн руб.

Также закупят 260 упаковок «Рибоциклиба» (на эти цели выделят 24,6 млн руб.), 144 упаковки «Пролголимаба» (23,7 млн руб.), 230 упаковок «Абиратерона» (18,2 млн руб.), 90 упаковок «Брентуксимаб ведотина» (15,3 млн руб.) и 8 тыс. упаковок «Бевацизумаба» на 205,4 млн руб.

Все препараты должны быть поставлены в течение 2026 года.

Закупку проводит ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» («Таттехмедфарм»), обеспечивающее поставки лекарств и медизделий в региональные больницы.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 127 тыс. человек состоят на учете с онкозаболеваниями.

Анна Кайдалова