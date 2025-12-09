В Татарстане 127 тысяч человек состоят на учете с онкозаболеваниями

На конец ноября 2025 года в Республиканском клиническом онкологическом диспансере имени профессора М. З. Сигала в Татарстане на учете находятся около 127 тыс. человек с онкологическими заболеваниями. Об этом на пресс-конференции сообщил врач-онколог Артур Сайфуллин.

В 2024 году в регионе выявили 19,5 тыс. новых случаев, что на 7,2% больше, чем годом ранее.

По его словам, одной из частых причин роста заболеваемости является употребление продукции, содержащей никотин. От 80 до 90% случаев рака легких связаны с курением, которое также провоцирует развитие до 20 других видов онкологических заболеваний, включая рак полости рта, трахеи, бронхов, легких, мочевого пузыря и поджелудочной железы.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на закупку препаратов для лечения болезней легких выделят 13 млн руб.

Анна Кайдалова