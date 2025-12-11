Минэнерго допустило снятие запрета на экспорт бензина и дизтоплива
Российские ведомства рассматривают снятие запрета на экспорт бензина и дизтоплива для непроизводителей. Об этом заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев. По его словам, решение будет зависеть от состояния рынка, но сейчас он стабилен.
Сергей Цивилев
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Ситуация на рынке стабильна, в том числе благодаря ранее принятым правительством РФ мерам, доказавшим свою эффективность»,— сказал господин Цивилев (цитата по ТАСС). Глава Минэнерго заверил, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением и готов к предстоящему весеннему росту потребительского спроса.
Минэнерго располагает необходимыми инструментами для своевременного реагирования и продолжает мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов в ежедневном режиме, добавил министр.
С 1 октября и до конца года правительство разрешило экспорт дизтоплива только нефтеперерабатывающим заводам и продлило запрет на поставки бензина за рубеж для всех участников рынка. В конце ноября стало известно, что участники рынка ожидают снятия ограничений на экспорт ДТ с 1 января 2026 года, а некоторые поставщики уже сформировали заявки на отгрузки.
Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Дизель готовят к отплытию».