Минэнерго допустило снятие запрета на экспорт бензина и дизтоплива

Российские ведомства рассматривают снятие запрета на экспорт бензина и дизтоплива для непроизводителей. Об этом заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев. По его словам, решение будет зависеть от состояния рынка, но сейчас он стабилен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Цивилев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Цивилев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Ситуация на рынке стабильна, в том числе благодаря ранее принятым правительством РФ мерам, доказавшим свою эффективность»,— сказал господин Цивилев (цитата по ТАСС). Глава Минэнерго заверил, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением и готов к предстоящему весеннему росту потребительского спроса.

Минэнерго располагает необходимыми инструментами для своевременного реагирования и продолжает мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов в ежедневном режиме, добавил министр.

С 1 октября и до конца года правительство разрешило экспорт дизтоплива только нефтеперерабатывающим заводам и продлило запрет на поставки бензина за рубеж для всех участников рынка. В конце ноября стало известно, что участники рынка ожидают снятия ограничений на экспорт ДТ с 1 января 2026 года, а некоторые поставщики уже сформировали заявки на отгрузки.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Дизель готовят к отплытию».