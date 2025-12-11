«Флорида» обыграла «Юту» в матче НХЛ, Бобровский отразил 27 бросков

«Флорида Пантерс» на выезде одержала победу над «Юта Маммот» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счетом 4:3.

В составе «Флориды» шайбы забросили Картер Верхеге, Антон Лунделль, дважды удалось отметиться Сэму Беннетту. У «Юты» дубль сделал Дилан Гюнтер, также гол на счету Джека Макбэйна.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 бросков. Во втором периоде при счете 3:2 в пользу «Пантерс» он не позволил отличиться капитану «Юты» Клейтону Келлеру. Бобровский среагировал на поперечную передачу, успел переместиться в противоположный угол ворот и сумел остановить шайбу ловушкой после броска. Пресс-служба НХЛ в социальной сети X назвала этот момент «кандидатом на спасение года».

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида» занимает шестое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 32 очка в 29 играх. «Юта» с 31 очком в 32 матчах располагается на пятой строке Центрального дивизиона.

В других матчах дня «Чикаго Блэкхокс» на своем льду всухую обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:0. Вратарь гостей Игорь Шестеркин отразил 22 броска. «Детройт Ред Уингс» со счетом 4:3 на выезде оказался сильнее «Калгари Флеймс». «Сиэтл Кракен» дома в овертайме победил «Лос-Анджелес Кингс» — 3:2.

Таисия Орлова