Боец «Орлана» пострадал при атаках 38 БПЛА в Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки семь муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам 38 БПЛА и восьми боеприпасов. В итоге пострадал боец «Орлана». Известно о повреждении пяти частных домов и восьми автомобилей. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Ранения боец «Орлана» получил при детонации дрона в селе Гора-Подол Грайворонского округа. Ему оказали медицинскую помощь, он продолжает лечение в амбулаторных условиях. Всего округ подвергся атакам семи беспилотников. В городе Грайвороне были повреждены частный дом и ограждение другого дома, в селе Гора-Подол — два автомобиля.

Кроме того, за медпомощью обратился житель поселка Борисовка Борисовского округа, пострадавший 7 декабря в результате взрыва БПЛА на территории коммерческого объекта. У него диагностировали баротравму и осколочное ранение спины. Он лечится в больнице №2 Белгорода. Вчера в селе Березовка при атаке дрона был поврежден автомобиль.

Сутками ранее ВСУ атаковали Белгородскую область 117 БПЛА и 32 боеприпасами — были повреждены восемь частных домов и 24 автомобиля.

Кабира Гасанова