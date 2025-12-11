Президент Колумбии после угроз Трампа посоветовал искать наркомафию в Дубае

Владельцы так называемых «кокаиновых судов», против которых США начали военные действия, — это в большинстве своем «бедные люди». Настоящие лидеры наркокартелей живут за границей, «на яхтах недалеко от Дубая или в Мадриде», и ведут переговоры с американской системой правосудия. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро в Х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Густаво Петро

Фото: Ivan Valencia / AP Густаво Петро

Фото: Ivan Valencia / AP

Так он ответил на утверждения президента США Дональда Трампа о том, что удары по маломерным судам возможных наркоторговцев являются эффективной мерой борьбы с наркотрафиком. Господин Петро обвинил господина Трампа в «полной дезинформации» и подчеркнул, что его слова демонстрируют «неуважение к демократически избранному президенту» Колумбии и к самой стране. Он предположил, что президент США плохо информирован о положении дел в Колумбии и что его ввели в заблуждение собственные советники.

Президент Колумбии напомнил, что его администрация провела более 1446 наземных операций против преступных группировок. В том числе нанесла 13 «точечных ударов» по лидерам мафии (часть — в координации с американской разведкой) и изъяла 2700 тонн кокаина — эквивалент 32 млрд доз, которые не попали в США и другие страны. По его словам, основные маршруты наркотрафика сместились из Карибского бассейна в Тихий океан.

С сентября американские военные наносят удары по судам у побережья Венесуэлы, которые Вашингтон подозревает в перевозке наркотиков. Позднее министр обороны Пит Хегсет объявил о начале операции Southern Spear («Южное Копье»), направленной против наркогруппировок в Западном полушарии. Вчера господин Трамп заявил, что у господина Петро «могут быть большие проблемы» и предупредил, что Колумбия может стать следующей целью США после Венесуэлы.