Девушку из Горячего Ключа осудили за попытку убить новорожденного

Горячеключевский городской суд вынес приговор 18-летней Дарье Тюкаловой, обвиняемой в покушении на убийство новорожденного ребенка (ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ). Девушка получила два года принудительных работ с ежемесячным удержанием 15% заработной платы в пользу государства, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В июле 2025 года фигурантка самостоятельно родила доношенного мальчика, не обращаясь за медицинской помощью и не состоя на учете по беременности. Не желая воспитывать ребенка, она поместила младенца в антресоль дивана и скрылась. Ребенка обнаружила мать девушки, после чего младенец был передан медработникам.

В судебном заседании Дарья Тюкалова полностью признала вину и выразила раскаяние. Отбывать наказание ей предстоит в месте, определяемом органами уголовно-исполнительной системы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Анна Гречко