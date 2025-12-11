Временные ограничения в других аэропортах нарушили расписание рейсов в Сочи

Временные ограничения в работе аэропортов Московского авиаузла в ночь на 11 декабря привели к изменениям в расписании рейсов в Сочи. Нарушения затронули как прибывающие, так и отправляющиеся авиарейсы, сообщает пресс-служба аэропорта города-курорта.

По состоянию на 10:00 отменены четыре рейса: SU 1136/1137, SU 1152/1153, SU 1134/1135 и DP 6941/6942. Рейс SU 1133 задержан до 14:30. В ближайшие двое суток возможны дальнейшие корректировки расписания — переносы, отмены или объединение авиарейсов.

Авиакомпании уведомляют пассажиров об изменениях через контакты, указанные в бронировании. Авиаперевозчики обеспечивают их питанием и напитками согласно требованиям законодательства. При длительных задержках предоставляется размещение в гостиницах.

Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейса у авиакомпании перед вылетом и следить за информацией на табло в терминале, официальном сайте аэропорта Сочи и в Telegram-боте @AerodinamikaBot.

