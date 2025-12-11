Василий Березуцкий возглавил футбольный клуб «Урал»

Бывший защитник сборной России Василий Березуцкий стал главным тренером екатеринбургского футбольного клуба «Урал». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Сроки соглашения с 43-летним специалистом не разглашаются. «Желаем Василию Владимировичу успехов на посту главного тренера ''Урала'' и решить главную задачу сезона — вернуться в РПЛ!»,— говорится в сообщении клуба.

После завершения карьеры игрока в 2018 году Василий Березуцкий работал в тренерском штабе нидерландского «Витесса», московского ЦСКА, «Краснодара» и «Шанхай Шэньхуа». С 2024 по 2025 год он возглавлял азербайджанский «Сабах». Под его руководством команда стала обладателем кубка страны, ставшим первым трофеем в истории клуба.

8 декабря пост главного тренера «Урала» покинул Мирослав Ромащенко. Команда с 41 очком по итогам 21 матча занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги — второго по силе дивизиона страны. От лидирующего воронежского «Факела» клуб отстает на 7 баллов.

Таисия Орлова