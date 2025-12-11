Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Василий Березуцкий возглавил футбольный клуб «Урал»

Бывший защитник сборной России Василий Березуцкий стал главным тренером екатеринбургского футбольного клуба «Урал». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Василий Березуцкий

Василий Березуцкий

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Василий Березуцкий

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Сроки соглашения с 43-летним специалистом не разглашаются. «Желаем Василию Владимировичу успехов на посту главного тренера ''Урала'' и решить главную задачу сезона — вернуться в РПЛ!»,— говорится в сообщении клуба.

После завершения карьеры игрока в 2018 году Василий Березуцкий работал в тренерском штабе нидерландского «Витесса», московского ЦСКА, «Краснодара» и «Шанхай Шэньхуа». С 2024 по 2025 год он возглавлял азербайджанский «Сабах». Под его руководством команда стала обладателем кубка страны, ставшим первым трофеем в истории клуба.

8 декабря пост главного тренера «Урала» покинул Мирослав Ромащенко. Команда с 41 очком по итогам 21 матча занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги — второго по силе дивизиона страны. От лидирующего воронежского «Факела» клуб отстает на 7 баллов.

Таисия Орлова

Новости компаний Все