Четыре рейса в Краснодар и из него отменили из-за ограничений в других аэропортах

Четыре рейса, направлявшиеся в Краснодар и из него, отменили в связи с введенными временными ограничениями на работу аэропортов Московского авиационного узла этой ночью. Также изменили время вылета пяти самолетов, сообщает пресс-служба аэропорта краевого центра.

Из-за ночных ограничений на работу ряда аэропортов России авиакомпании вынуждены корректировать расписание прибывающих и отправляющихся рейсов из этих авиагавань. Сейчас отменены два рейса из Москвы в Краснодар и еще два из Краснодара в столицу.

По этим же причинам вылет двух самолетов из краевого центра в Хургаду и Уфу перенесли на завтра в 11:00 и 09:30 соответственно. Изменено также время вылета трех рейсов из Краснодара в Екатеринбург, Стамбул и Новосибирск.

По данным пресс-службы аэропорта, с пассажирами работают представители авиакомпаний. Их обеспечивают всем необходимым в соответствии с требованиями действующего законодательства. Пассажирам предлагают питание, прохладительные напитки, а в случае длительной задержки — размещение в гостинице.

«К сожалению, возможны новые вынужденные изменения: переносы, отмены или объединения рейсов в течение ближайших двух суток», — говорится в сообщении.

Обо всех корректировках пассажиров информируют по контактам, указанным в бронировании. Клиентам рекомендуют следить за актуальными данными в аудиообъявлениях, на электронных табло, информационных экранах, а также на сайте аэропорта Краснодар и в Telegram-боте @AerodinamikaBot.

Алина Зорина